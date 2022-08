Zeven gewonden nog in het ziekenhuis na ongeluk Nieuw-Beijerland

Na het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beijerland gisteren liggen nog zeven mensen in het ziekenhuis. Eén van hen is in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen en meerdere leden van één gezin. Dat heeft burgemeester Aptroot (gemeente Hoeksche Waard) gezegd op een persconferentie over het drama. Daarbij waren ook de politie en het Openbaar Ministerie aanwezig.

In Nieuw-Beijerland reed gisteravond rond 18.00 uur een vrachtwagen van een dijk. Onderaan de dijk was op dat moment een barbecue aan de gang. De vrachtwagen reed in op de groep, die bestond uit zo'n vijftig mensen. In de vrachtwagen zat geen lading.

Volgens de politie raakte het lege voertuig door nog onbekende oorzaak van de weg. "De vrachtwagen kwam middenin de groep terecht, al direct was duidelijk dat er veel mensen waren getroffen", zei een woordvoerder van de politie. Drie gewonden werden direct afgevoerd met de ambulance, vier anderen konden op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis komen.

Vrachtwagen geborgen

Pas vanochtend maakte de politie bekend dat bij het ongeluk zes mensen om het leven zijn gekomen. "Zes inwoners zijn letterlijk uit het leven gerukt. Eén van de slachtoffers was hoogzwanger", zei burgemeester Aptroot.

De politie kon daarover niet eerder iets kwijt, zei de woordvoerder vanavond. "We hebben gewacht tot de vrachtwagen geborgen was en familieleden waren geïnformeerd."

De vrachtwagen is in beslag genomen voor onderzoek.