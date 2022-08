Vrouwen over 'healer' Bodhi Zapha: 'Hij heeft mijn kwetsbare positie misbruikt'

Eerst beloofde hij dat er geen seksualiteit in welke vorm dan ook zou zijn. Toen ik later was vastgebonden, haalde hij het touw op een heel pijnlijke manier over mijn tepel. Daarna deed hij zijn penis diep in mijn mond en duwde hij mijn hoofd tegen zich aan. Het ging zo hard dat ik geen adem meer kreeg. Maar hij stopte niet. Toen ik bijna stikte, zei hij: 'Uitstekend, dit is je reiniging'. Het moedigde hem aan om agressief door te gaan, zo'n vijf keer. Steeds zei hij: 'Mijn penis is heilig, dit is mijn tempel, dit is hoe ik mijn cliënten dien'.

Hagar Ben Israel deed in 2016 een sessie bij hem in Israël. Ze deed haar verhaal eerder in de krant Haaretz : "Ik had altijd het gevoel dat er iets onopgelost in me was, dat mijn lichaam een gevangenis was. Ik hoopte dat als ik iets extreems als shibari zou doen, ik mezelf helemaal zou kunnen laten gaan en dat het mijn lichaam zou verlaten.

Bij de shibari-sessies, een Japanse vorm van bondage, knoopt Zapha cliënten in touwen en hangt ze horizontaal aan een constructie. Waar dat volgens hem goed voor is en hoe deskundigen daarnaar kijken, staat in dit artikel .

Vrouwen uit verschillende landen beschuldigen een 'shibari healer' die nu in Nederland is van seksueel misbruik. Tijdens de betaalde sessies zou Bodhi Zapha, zoals hij zichzelf noemt, misbruik hebben gemaakt van hun kwetsbare en afhankelijke positie. Drie van hen, onder wie een Nederlandse, vertellen hier hun verhaal.

Bodhi Zapha, wiens echte naam Christopher Bold is (afgekort Chris Bold), wilde niet concreet op vragen van de NOS ingaan. "Het is niet in mijn belang dat er nog een publicatie komt", zegt hij telefonisch (eerder schreef de Israëlische krant Haaretz over hem). Over Hagar Ben Israel zegt hij dat zij niet zijn cliënt was. Over Kaitlin zegt hij dat zij hem niet heeft beschuldigd van "iets seksueels". Voor zover bekend, loopt er naar Bold geen strafrechtelijk onderzoek en is hij niet veroordeeld.

'Het deed zo'n pijn, maar hij liet me hangen'

De Canadese Kaitlin deed vorig jaar een sessie in Portland, Oregon (VS). "Ik ben vaak misbruikt in mijn leven. Bodhi Zapha had gezegd dat als het touw wordt losgelaten, dat kan helpen bij het loslaten van trauma's.

Vooraf zei ik dat ik aan mijn vertrouwen wilde werken. Hij vroeg al snel of het goed was als er penetratie zou zijn. Ik zei hem dat ik het niet wilde, dat mijn lichaam van binnen in paniek raakte. Maar als het een diepgaand genezingspunt zou zijn, dan zou ik 'ja' zeggen, ik wilde een open mind houden.

Eerst had hij me heel strak ingebonden en lag ik in een foetushouding. Ik voelde me voor het eerst in mijn leven veilig. Toen zei hij: 'dit is symbool voor wie je vanbinnen bent, zo gestoord en gewond'. Hij ging op me zitten en deed mijn bh uit.

We zaten naast het bed. Mijn hele lichaam was gespannen en ik wilde geen seks met hem. Hij vroeg: 'als je mij niet binnen kan laten, hoe ga je dan iemand anders of de liefde binnenlaten? Mijn innerlijke healer wil jou gewoon genezen en je laat dat haar niet doen'. Toen begon hij te huilen.

Het laatste deel noem ik het 'strafgedeelte'. Hij bond me in met mijn handen op mijn rug. Ik zei dat ik niet meer wilde. Toen zei hij dat ik eindelijk mijn grenzen aangaf. Er was nog één onderdeel, in de lucht. Ik wilde nog steeds waar voor mijn geld, ik had 1200 dollar betaald. Hij hing me aan de touwen en ik ging keihard schreeuwen. Het deed zó'n pijn, maar hij liet me hangen. Ik werd woest en zei dat hij me naar beneden moest halen. Hij raakte in paniek en uiteindelijk deed hij dat."

"Nog steeds moeite om mannen echt te vertrouwen'

De Nederlandse 'Emma' (werkelijke naam bij de redactie bekend) deed 'een tijdje geleden' een sessie bij Bodhi Zapha die zou ontaarden in veel meer. "Het duurde minstens acht uur. Hij vroeg me om hem te pijpen. Na de sessie was ik in een totaal andere staat, heel kwetsbaar en kon ik niet helder denken. Hij nam me mee naar zijn huis en we hadden seks. Het voelde alsof ik helemaal niet meer verbonden was met de realiteit.

Daarna gingen we elkaar vaker zien. Hij zei direct dat hij mijn grenzen beter kende dan ikzelf. Als ik iets fijn vond, verloor hij zijn interesse en wilde hij dingen doen die ik eigenlijk niet wilde. Het had veel negatieve gevolgen. Lange tijd was ik niet in staat om me open te stellen voor iets subtiel seksueels. Ik heb veel healings gedaan, maar ik heb nog steeds moeite om mannen echt te vertrouwen."