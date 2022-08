Europese rechters klagen EU aan om miljardensteun aan Polen

Vier Europese rechtersverenigingen klagen de Europese Unie aan over het omstreden besluit om Polen gebruik te laten maken van bijna 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds. De rechters vechten de rechtmatigheid ervan aan bij het Europese Hof van Justitie.

Polen moest om de coronasteun te krijgen de eigen rechtsstaat herstellen. In juli 2021 oordeelde het Europese Hof dat Polen om de coronamiljarden te krijgen aan meerdere voorwaarden moest voldoen. Zo moest een beruchte tuchtkamer worden opgeheven, waar rechters die kritisch waren over de regering en de hervormingen uit hun functie kunnen worden gezet.

Rechters in deze tuchtkamer waren aangewezen door de Poolse regering. Het Poolse parlement stemde voor het opheffen van die tuchtkamer, maar die afschaffing was slechts cosmetisch, zegt Kees Sterk, rechter en hoogleraar Europese rechtspleging. Hij is betrokken geweest bij totstandkoming van deze rechtszaak.

Politiek onderhandelbaar gemaakt

"Die tuchtkamer heeft een andere naam gekregen, maar in wezen is de kern hetzelfde gebleven", zegt Sterk. "Het is heel goed mogelijk dat dezelfde rechters daar weer terugkomen, en weer door de regering worden benoemd." Een andere voorwaarde van het Hof was dat de Poolse rechters die eerder ontslagen zijn meteen en zonder uitzondering hun baan terug kregen. Dat is niet gebeurd.

"In plaats daarvan krijgen ze de kans om hun zaak opnieuw te bepleiten. In het besluit om Polen gebruik te laten maken van het coronaherstelfonds staat dat een mogelijke aanvraag van een rechter om zijn baan terug te krijgen een jaar gaat duren", zegt Sterk. "En de uitkomst is niet gegarandeerd. Dat gaat regelrecht in tegen wat het Hof gezegd heeft."

De Europese rechtersverenigingen, waar ook Poolse en Nederlandse rechters bij zijn aangesloten, zeggen dat hiermee bindende rechterlijke uitspraken over bescherming van onafhankelijkheid van rechters in Polen feitelijk politiek onderhandelbaar zijn gemaakt. Dat tast volgens hen de positie van rechters in heel Europa aan. Ze willen dat de hoogste EU-rechter daar een oordeel over velt.