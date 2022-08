AZ houdt honderdprocentscore, door late pegel Clasie tegen de tien van Cambuur

Een nog betere mogelijkheid de score te openen was meteen daarna voor Vangelis Pavlidis, na knap terugleggen van Dani de Wit in de kleine ruimte. Het schot van de Griekse AZ-spits ging echter rakelings over.

De beste kansen waren echter al geweest toen er gewoon nog met elf tegen elf werd gespeeld. Spits Roberts Uldrikis had tegen de paal gekopt, waarna Cambuur nog hevig appelleerde dat de terugstuitende bal de doellijn gepasseerd had.

Een overwicht creëerde AZ niet. Maar Jordy Clasie schoot in de laatste minuut van de reguliere speeltijd toch raak, waarbij keeper João Virginia niet helemaal vrijuit ging.

Jamie Jacobs werd in eerste instantie nog bestraft met geel, voor een harde charge op Jens Odgaard. Uit de videobeelden bleek de oud-speler van AZ met een te late ingreep de enkel van de Deen lelijk te raken, waarna scheidsrechter Rob Dieperink zijn beslissing herzag en de middenvelder wegstuurde.

AZ heeft net als Ajax en PSV nog steeds een honderdprocentscore in de eredivisie. De Alkmaarders maakten op bezoek bij Cambuur pas extreem laat het verschil na een rode kaart voor de thuisclub vlak na rust (0-1).

Maar het kon nog gekker, toen Cambuur na zwak uitverdedigen met meerdere spelers vrij in het strafschopgebied van AZ kwam. Remco Balk legde in eerste instantie niet goed terug op Uldrikis, die daarna wel het overzicht behield en de bal teruglegde. Mitchel Paulissen miste in de herkansing. Kort daarna kreeg Jacobs rood.

Donderdag inhalen

Cambuur gooide veel energie in het restant van het duel, wat een puntje leek op te leveren. AZ overtuigde niet, met enkel gevaar via pogingen van afstand. Een schot van Mees de Wit week af en zeilde naast, Mayckel Lahdo krulde tegen de onderkant van de lat. Op het moment dat het er niet meer in leek te zitten, viel de goal alsnog.

Doordat AZ extra rust kreeg voor de play-offs in de Conference League, moet AZ zijn uitgestelde duel met NEC donderdag nog inhalen. Dan kan het elftal van Pascal Jansen in punten gelijk komen met koploper Ajax.