Celtic maakt negen goals in uitwedstrijd, zoals alleen in 1897 lukte

Niet voor het eerst fungeerde Dundee United dit seizoen als schietschijf. De Schotten gingen in de voorronde van de Conference League al met 7-0 onderuit bij AZ, na de knappe 1-0 zege thuis op Tannadice Park.

Bizot incasseert zeven goals

In de Franse competitie moest Stade Brestois een monsternederlaag incasseren. Met Marco Bizot op doel ging de ploeg uit Bretagne met 0-7 onderuit tegen Montpellier. Het was voor Brest een evenaring van de grootste nederlaag ooit in de Ligue 1 en voor Montpellier de grootste zege ooit in de Ligue 1.