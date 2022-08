Verstappen verpulvert concurrentie in Spa: 'Mijn dominantste weekend ooit'

De start van de Grand Prix in België was chaotisch, met twee uitvallers en een aantal gevaarlijke situaties. "Het begin was zo hectisch dat ik er amper van kon genieten. Er lag veel troep op de baan, ook omdat bijna iedereen door het grind en het gras ging. Ik kon bijna niets zien door mijn vizier."

Maar daarna werd het dus leuk. De ene na de andere coureur moest eraan geloven en Verstappen haalde zelfs Carlos Sainz, begonnen vanaf pole, met speels gemak in.

"Elke ronde heb ik één auto ingehaald en op een bepaald moment besefte ik dat ik kon winnen. Dit circuit ligt onze auto kennelijk perfect. Als een auto zo goed is wordt alles een stuk makkelijker."

De eenvoud waarmee Verstappen won, was indrukwekkend. "Dit was mijn dominantste weekend tot nu toe. Dat is voor mij best onverwacht. We verrassen onszelf. De manier waarop we wonnen is geweldig."

Van Spa naar Zandvoort

Dat Verstappen juist op het circuit Spa-Francorchamps zo oppermachtig was, zal hem ook zelf niet verbaasd hebben. Het is zijn favoriete baan. "Het is ook niet ver van de plek waar ik ben opgegroeid, er zijn veel familie en vrienden hier. Ik ben erg blij dat alles dit weekend op zijn plek viel."

Kort voor de race werd bekend dat er ook volgend jaar weer een GP op Spa wordt gereden. Een opluchting voor veel racefans en voor Verstappen, nadat er lange tijd geluiden hadden geklonken dat de race van de kalender weleens van de kalender zou kunnen gaan.