Apengeluiden richting Brobbey overschaduwen Utrecht-Ajax: 'Zo laag, verschrikkelijk'

Ook Alfred Schreuder had de apengeluiden niet gehoord tijdens de wedstrijd. Anders was hij misschien wel van het veld gestapt. "Als het echt hoorbaar en zichtbaar was geweest misschien wel", zei de coach van Ajax. "Omdat er belangrijker dingen zijn dan voetbal."

Brian Brobbey maakte op slag van rust de tweede goal van Ajax op bezoek bij FC Utrecht. Vanaf de tribune in de Galgenwaard waren toen apengeluiden te horen richting de spits. "Niet gehoord...", reageerde Brobbey. "Toen de wedstrijd klaar was keek ik op mijn telefoon en hoorde ik het van mijn broers."

Utrecht-trainer Henk Fraser pleit voor harder straffen en betere handhaving. "Ik bepaal niet de straf en ga ook niet over de handhaving", zei Fraser. "In Nederland zijn we uitstekend in het benoemen, maar handhaven en straffen? Vaak komen mensen weg met dit soort vergrijpen."

"Het is zo laag", vervolgde Schreuder. "Zo weinig respect. Verschrikkelijk. Beide teams hebben donkere spelers, waar we trots op mogen zijn. Er zou geen verschil moeten zijn in kleur."

Makkelie legde de wedstrijd na een uur ook stil nadat er vanaf de tribune met fanatieke fans van FC Utrecht een vuurwerkbom op het veld was gegooid. De bom ontplofte in de buurt van Pasveer.

"Natuurlijk schrok ik even", zei doelman Remko Pasveer. "Maar laten we dit allemaal niet te veel aandacht geven, dit hoort niet bij voetbal. Dit is een zaak voor FC Utrecht. Zij moeten zorgen dat deze zaken niet gebeuren."

De supporter van FC Utrecht die tijdens het thuisduel met Ajax (0-2) een vuurwerkbom op het veld heeft gegooid, is aangehouden. De dader is volgens de politie een 28-jarige man uit Utrecht. Agenten hebben ook drie mannen van 14, 19 en 34 jaar aangehouden vanwege ongeregeldheden na de wedstrijd.

"De vuurwerkgooier hebben we opgepakt", aldus de club. "En de individuen die die dingen hebben geroepen, hebben we ook in beeld. Daar gaan we achteraan. We hebben de camera's om die personen in het zicht te krijgen. Dit kan natuurlijk niet. Het is schandalig, ik ben zeer teleurgesteld."

"Stadionverboden uitdelen is een onderdeel van wat we kunnen doen. Maar we gaan dit ook met het Openbare Ministerie en politie bespreken."