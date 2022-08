Ontketende Evenepoel loopt verder uit, Meintjes wint eindelijk in grote ronde

Remco Evenepoel heeft een nieuwe slag geslagen in de Ronde van Spanje. De klassementsleider nam op de loeisteile slotklim naar Les Praeres afstand van al zijn concurrenten.

De Belg werd door luxeknecht Julian Alaphilippe in een zetel naar de laatste beklimmingen gebracht, een col van slechts 3,8 kilometer, maar met een gemiddelde van 13 procent en stukken van liefst 25 procent. Evenepoel zette aan en niemand kon volgen.

Enric Mas, de nummer twee in het klassement, gaf op de meet 44 seconden toe en heeft in het klassement een achterstand van 1.12. Nummer drie Primoz Roglic zag zijn achterstand na de negende etappe met 52 seconden groeien naar 1.53.

Aanvaller Meintjes wint de etappe

De ritzege ging naar Louis Meintjes, die de hele etappe in de kopgroep had gereden. Voor de Zuid-Afrikaan, die drie keer in de toptien van het klassement van de Tour de France eindigde, was het zijn eerste ritzege in een grote ronde.

Sterker nog, hij was er niet eerder in een WorldTour-koers in geslaagd bij de eerste drie te eindigen, ploegentijdritten uitgezonderd.