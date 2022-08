Uitgeruste Van Aert draait warm voor WK met zege in Bretagne Classic

Wout van Aert heeft zijn voorbereiding op het WK wielrennen de Bretagne Classic Ouest-France op zijn naam geschreven. De Belg van Jumbo-Visma was oppermachtig in de sprint, waarin hij Axel Laurence en Alexander Kamp voorbleef.

De winnaar van de groene trui had na zijn successen in de afgelopen Tour de France een paar weken rust genomen. Vorige week maakte hij zijn rentree in het peloton, met een tweede plaats in de Duitse eendagskoers Hamburg Cyclassics.

Van Aert strijdlustig

In Bretagne dicteerde Jumbo-Visma de koers, door achter een kopgroep van zes het tempo te bepalen van het peloton. Een kilometer of 25 voor de finish ging Van Aert al in de aanval, maar zijn vluchtpogingen waren tevergeefs. In de sprint kreeg hij alsnog loon naar werken voor zijn aanvalsdrang.

De wereldkampioenschappen zijn van 18 tot en met 25 september in Australië.