De Tour in het dorp van Poulidor: 'Het verdriet is groter dan de trots'

Voor het eerst in 57 jaar ontbreekt Raymond Poulidor in de Tour - NOS

Hij was er altijd. Eerst als renner, later als vertegenwoordiger van een bank. Altijd gekleed in een gele polo, altijd omringd door zijn fans. En dat waren er veel.

De Tour de France van 2020 is in een heleboel opzichten een buitengewone editie en dat komt ook door de afwezigheid van Raymond Poulidor. Vorig jaar november overleed 'Poupou', Frankrijks meest geliefde nummer twee.

"Er is heel veel trots dat zo veel mensen hem missen", zegt zijn dochter Corinne Poulidor bij een ceremonie bij het graf van haar vader. "En er is veel verdriet natuurlijk. Op dit moment is het verdriet groter dan de trots."

'Er klopt iets niet'

"Als ik de auto van Crédit Lyonnais voorbij zie rijden, denk ik: er klopt iets niet. Hij moet daarbij zijn. Hij moet erin stappen, iedereen moet om hem heen staan."

Donderdag reed het peloton door Saint-Léonard-de-Noblat, het dorp waar Poulidor, de opa van Mathieu van der Poel, woonde.