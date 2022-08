Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf in Huissen onder controle

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Huissen heeft een grote brand gewoed. Het vuur is inmiddels onder controle, al zal het nablussen nog enkele uren duren, verwacht de veiligheidsregio.

De hulpdiensten kregen om 14.30 uur een melding van de brand. Vanwege rookoverlast werd in de omgeving een NL-Alert verstuurd. Om beter bij de brandhaarden te komen is met een kraan een deel van het dak van de loods verwijderd, meldt de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio was er niemand in de loods toen de brand uitbrak. Er raakte niemand gewond. Omroep Gelderland schrijft dat bij het afvalverwerkingsbedrijf vorig jaar ook al een brand woedde. Het kostte de brandweer toen uren om het vuur onder controle te krijgen.