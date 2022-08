Nieuw-Beijerland in shock na vrachtwagendrama: 'In een oogwenk was het gebeurd'

Bewoners van Nieuw-Beijerland reageren aangedaan op het ongeluk van gisteravond, dat aan zes mensen het leven kostte. Een vrachtwagenchauffeur reed in het buurtschap Zuidzijde, bij Nieuw-Beijerland, met zijn truck een dijk af en raakte een groep mensen die aan het barbecuen waren. "Hij reed zo naar beneden, ik weet niet wat hij aan het doen was."

Ik zag drie mensen onder de vrachtwagen liggen. Daar was niks van over. Uiteindelijk zag ik mijn zoon en dochter bij mijn vrouw staan. Toen liep ik leeg.

Rody Jongebreur was met zijn gezin bij de barbecue van de plaatselijke ijsclub. Hij kijkt waar zijn zoontje is, of hij niet onder de vrachtwagen ligt. "Ik zag drie mensen onder de vrachtwagen liggen. Uiteindelijk zag ik mijn zoon en dochter bij mijn vrouw staan."

Jongebreur is vandaag jarig. Hij is net terug uit het ziekenhuis, waar zijn vrouw en dochter nog verblijven. Ze zijn beide bont en blauw, zijn dochter kreeg een tafel tegen haar achterhoofd. Jongebreurs hand en pols zitten ingepakt, hij heeft een forse wond onder zijn rechterduim. "Ik heb alles nog, dat is het mooiste cadeau dat ik kon krijgen", vertelt hij aan Rijnmond.

'Slachtoffers waren kansloos'

Het had een verbindende barbecue moeten worden, zegt Johan van Driel, die ook bij de barbecue aanwezig was. Er waren onlangs veel nieuwe mensen in de buurt komen wonen, die wilden elkaar graag ontmoeten. "Er was behoefte om gezellig bij elkaar te zijn", zegt Van Driel.

Hij vertelt dat de barbecue net was begonnen toen het ongeluk gebeurde. "Na vijf of tien minuten riep iemand: 'Wat doet hij nu?'", vertelt hij. "Toen zag ik de vrachtwagen zo naar beneden door een tent schieten, mensen meesleurend. In een oogwenk was het gebeurd."

Volgens Van Driel waren de slachtoffers volkomen kansloos. "Het is niet voor te stellen wat er dan door je heengaat, een gevoel van wanhoop, moedeloosheid en paniek."

Elkaar kennen

Van de zes dodelijke slachtoffers komen er drie uit dezelfde familie, zegt Van Driel. Een van hen is een hoogzwangere vrouw. "Ik heb haar zien lopen. Die kennen we ook allemaal, want dat is het verhaal in een buurt: je kent elkaar. De vrouw zag ik lopen met een prachtig mooie buik. De vader was erbij en ze hadden heel veel in om mee te doen met de barbecue. En dat is dan weg."

Johan van Driel was op het buurtfeest en vertelt over het tragische ongeluk: