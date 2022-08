Na een razendsnelle inhaalrace is Verstappen ook op Spa ongenaakbaar

Zelfs een fikse gridstraf kan Max Verstappen dit seizoen niet weerhouden van een grandprixzege. Verstappen startte op het circuit van Spa-Francorchamps als veertiende, maar op de Red Bull-rijder staat simpelweg geen maat. Zowel auto als coureur zijn, een week voor de Nederlandse grand prix, in topvorm. Er was zondagmiddag nog maar een kwart van de wedstrijd gereden of Verstappen was op zijn lievelingscircuit al van P14 naar de eerste plek in de race gestoven, om vervolgens soeverein zijn negende overwinning van het seizoen te pakken. Daarmee liep Verstappen nog maar eens uit in de WK-stand. Zijn teamgenoot Sergio Pérez eindigde als tweede, ging voorbij Charles Leclerc op de ranglijst en volgt op 93 punten van de regerend wereldkampioen. De achterstand van Leclerc bedraagt nu 97 punten.

De stand in het WK-klassement na de GP van België - NOS

Al voor het weekeinde had zijn team Red Bull besloten een nieuwe motor in de bolide van Verstappen te zetten. De gevolgen van de bijbehorende gridstraf zouden op Spa, een circuit waarop inhalen betrekkelijk eenvoudig is, zo klein mogelijk zijn. Een inhaalrace is Verstappen wel toevertrouwd. En dat bleek. Er was geen kruid gewassen tegen de Limburger, die de laatste race voor de zomerstop in Hongarije ook al had weten te winnen ondanks P10 op de startopstelling. Als een mes door de warme boter sneed Verstappen één voor één langs zijn concurrenten. Ferrari-coureur Carlos Sainz was van polepostion gestart, hij moest zijn eerste plek bij zijn eerste pitstop uit handen geven. Toen ook Verstappen naar binnen was gegaan, kwam de Spanjaard weer aan de leiding, maar lang duurde het niet voor Verstappen hem passeerde. Ook Pérez ging voorbij Sainz.

Verstappen op het fraaie circuit van Spa-Francorchamps - EPA

Voor Charles Leclerc werd het van begin tot eind een frustrerende race. De Monegask van Ferrari begon de race, weliswaar op enorme achterstand, als eerste belager van Verstappen. Ook Leclerc startte door een gridstraf achteraan het veld en maakte evenals Verstappen veel plaatsen goed in de eerste ronden. Maar tijdens een safety car-situatie als in de openingsronden moest Leclerc naar binnen voor nieuwe banden, waardoor hij terug naar achteren viel en opnieuw aan de inhaalrace moest beginnen. Hamilton in de fout en valt uit Op dat moment was Lewis Hamilton al uitgevallen. De zevenvoudig wereldkampioen stuurde veel te dicht tegen de auto van Fernando Alonso aan en tolde met een van zijn rechterbanden over de linkervoorband van de Spanjaard heen. "Deze man weet alleen hoe hij moet rijden als hij van P1 begint", foeterde Alonso over de boordradio.

Hamilton (r) gaat over de banden van de bolide van Alonso - AFP