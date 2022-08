Angola begraaft voormalig leider Dos Santos, 'zijn' MPLA regeert door

In Angola is oud-president José Eduardo dos Santos begraven. Dos Santos overleed ruim een maand geleden in Spanje, maar omdat er nog autopsie op zijn lichaam moest plaatsvinden, werd hij vandaag pas begraven. Hij werd 79 jaar.

Dos Santos leidde jarenlang regeringspartij MPLA. Hij kwam kort na de onafhankelijkheid van kolonisator Portugal (1975) aan de macht, toen Angola in een burgeroorlog verwikkeld was. Onder Dos Santos bracht de MPLA in 2002 vrede in het land. Maar onder zijn bewind groeide later ook de corruptie.

Dos Santos' begrafenis komt kort na de bekendmaking van de uitslag van de presidents- en parlementsverkiezingen. De MPLA wist die op het nippertje te winnen. Zittend president Joao Lourenco kan daardoor beginnen aan een tweede termijn van vijf jaar. De regeringspartij kreeg 51 procent van de stemmen, maar werd in hoofdstad Luanda zo goed als weggevaagd door de oppositie.

Jongeren ontevreden

De MPLA maakte weliswaar een einde aan een lange burgeroorlog, maar voor jongeren speelt dat helemaal geen rol. Zij zijn ontevreden en stemden afgelopen woensdag in groten getale op oppositieleider Adalberto Costa Junior van Unita. Omdat zo'n 60 procent van de bevolking onder de 25 jaar is, leverde dat Unita een recordwinst op bij de verkiezingen.

Hoewel Angola buitengewoon veel vruchtbare grond en olie heeft, is de welvaart ongelijk verdeeld. Veel jongeren zijn werkloos en er heerst corruptie. Zij willen hervormingen.

Minder dan de helft van de kiesgerechtigde burgers was woensdag overigens komen opdagen.