Zeefuik bezorgt Volendam eerste zege en Twente eerste puntenverlies

Robert Mühren was voor de Volendammers het dichtst bij een doelpunt in de eerste helft. Hij kreeg de bal bij de tweede paal, volleerde en na een stuiter schampte de bal de paal.

Nadat kogelstootster Jessica Schilder was gehuldigd voor haar Europese titel, kon de wedstrijd in Volendam beginnen. Twente was iets beter in de openingsfase, maar ook de thuisploeg creëerde kansen.

FC Twente heeft voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden. Drie dagen na het 0-0 gelijkspel tegen Fiorentina en uitschakeling in de voorronde van de Conference League, eindigde het competitieduel met Volendam in een 1-0 nederlaag. Invaller Lequincio Zeefuik maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Volendam-spits Henk Veerman was even later goud waard voor zijn ploeg door op de doellijn redding te brengen. Hij werkte de harde kopbal van Twente-aanvoerder Robin Pröpper via de lat weg.

Doelmannen excelleren

FC Twente was zowel voor als na rust de betere ploeg, maar Volendam-doelman Filip Stankovic was een grote sta-in-de-weg. De Serviër bleef koel toen Ricky van Wolfswinkel, die later buitenspel bleek te staan, in zijn eentje op hem af kwam stormen en bracht even later knap redding op een inzet van Michel Vlap.

Aan de andere kant had Bilal Ould-Chikh de 1-0 op z'n schoen, maar vond hij Lars Unnerstall op zijn weg. De Duitse doelman van FC Twente zag de inzet van de Volendamse aanvaller recht op hem af komen en hield zijn doel schoon.

Unnerstall excelleerde twintig minuten voor tijd opnieuw met een knappe redding op een inzet van Mühren, maar in de slotfase was hij kansloos op de inzet van de zeventienjarige Zeefuik. De invaller kreeg de bal op een presenteerblaadje van Daryl van Mieghem en schoof de bal ogenschijnlijk moeiteloos binnen.