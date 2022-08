PSV speelt chagrijn van zich af met dikke zege op Woudestein

PSV zette na de voorsprong aanvankelijk niet door. Sterker, in defensief opzicht beleefden de Eindhovenaren een déjà vu toen PSV in de twaalfde minuut door risicovol uitverdedigen bijna de gelijkmaker via Reda Kharchouch om de ogen kreeg. Doelman Walter Benítez voorkwam de 1-1.

Veerman stak na de nederlaag tegen Rangers zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken en liet zich ook ontvallen dat hij niet op zijn favoriete positie stond. De Volendammer kreeg nodige kritiek voor zijn opmerkingen, maar reageerde sportief door PSV in Kralingen met een karakteristiek geplaatst schot al na twee minuten op voorsprong te helpen.

PSV heeft in de eredivisie het chagrijn van de uitschakeling in de Champions League van afgelopen woensdag enigszins van zich afgespeeld. De Eindhovenaren waren op Woudestein een klasse beter dan Excelsior: 1-6.

Sangaré zorgde vervolgens na een moeizame periode van PSV voor verlichting door de 0-2 uit een corner strak binnen te koppen. De Ivoriaan deed er vlak voor rust nog een schepje bovenop door een fraaie voorzet van Gakpo via de grond binnen te schieten.

Excelsior wordt even overlopen

Na rust ging PSV stevig verder en werd Excelsior in het openingskwartier even overlopen. Dat leverde treffers op van Xavi Simons, die de hoek voor het uitkiezen had nadat PSV vroeg druk op de Excelsior-defensie had gezet.

Ook aanvoerder Gakpo pikte van dichtbij zijn doelpunt mee in wat voorlopig misschien wel zijn laatste officiële wedstrijd voor PSV kan zijn geweest. Manchester United is naar verluidt nog steeds geïnteresseerd in de aanvaller.

Siebe Horemans liet Excelsior toch nog één keer juichen door uit een corner binnen te koppen. Het laatste woord kwam echter weer van PSV en wederom met een hoofdrol voor de van eigen helft vertrokken Xavi Simons. Het in vorm verkerende talent schoot de 1-6 veel gevoel in de hoek.

De ruime overwinning in Rotterdam liet de lach weer even terugkeren bij PSV en verzachtte de midweekse Europese dreun.