Superieure Ferrand-Prévot voor vierde keer wereldkampioen cross-country

De Franse mountainbikester Pauline Ferrand-Prévot is voor de vierde keer wereldkampioene cross-country geworden. De kampioene van 2015, 2019 en 2020 was in het Franse Les Gets superieur en hield nummer twee Jolanda Neff uit Zwitserland 1.35 achter zich. Anne Terpstra werd zesde.

Net als een week geleden bij de EK in München ging Ferrand-Prévot er als een speer vandoor. In Duitsland moest ze na materiaalpech genoegen nemen met zilver maar ditmaal stond er geen maat op de Française en bleef pech haar bespaard. Vrijdag won ze ook al de korte cross.

Neff kwam op meer dan anderhalve minuut achterstand als tweede over de finish en kreeg de zilveren medaille omgehangen. De Amerikaanse Batten werd op meer dan twee minuten achterstand derde en veroverde brons.

Terpstra, die volgende week hoopt de wereldbeker algemeen te winnen, kwam na een stroeve start nooit in de buurt van het podium.