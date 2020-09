Grote explosies op legerbasis in Jordanië

In Jordanië hebben afgelopen nacht grote explosies plaatsgevonden in een munitiedepot van het leger. In de nabijgelegen stad Zarqa sprongen ruiten en de vlammen na de ontploffingen waren te zien vanuit hoofdstad Amman, 35 kilometer verderop.

Er zijn geen berichten over slachtoffers. "Het voelde als een aardbeving. Onze ramen begonnen te bewegen en glas ging kapot", zegt Nabila Issa, die met haar vijf kinderen in Zarqa woont, tegen persbureau Reuters.

Op beelden is te zien hoe de lucht boven Zarqa oranje kleurt tijdens de explosies: