Kuijt kan eindelijk juichen met ADO: 4-0 winst op Jong Ajax

Dirk Kuijt is van de nul af. ADO Den Haag heeft in de vierde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie zijn eerste overwinning geboekt. De ploeg van Kuijt, die dit seizoen debuteert als coach in het betaald voetbal, won in eigen huis met 4-0 van Jong Ajax.

De zege was vooral te danken aan aanvaller Xander Severina, die met twee doelpunten en een assist belangrijk was in de overwinning op de ploeg van John Heitinga.

Weer wat publiek binnen

In het stadion van ADO waren de fans van de thuisploeg weer beperkt welkom, nadat zij eerder geweerd moesten worden vanwege ongeregeldheden bij de verloren promotiewedstrijd tegen Excelsior van afgelopen seizoen. Alleen seizoenkaarthouders waren welkom, het stadion zat lang niet vol.