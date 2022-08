FC Utrecht weet ook van Ajax niet te winnen in door vuurwerk onderbroken duel

FC Utrecht heeft opnieuw niet weten te winnen. Na twee keer een gelijkspel en één nederlaag werd er zondag met 0-2 verloren van Ajax. De doelpunten van de Amsterdammers kwam van Steven Berghuis en Brian Brobbey.

De wedstrijd werd in de tweede helft kort onderbroken, omdat er vuurwerk op het veld van de Galgenwaard was gegooid. Na een harde knal aan de kant van het Ajax-doel, met onder de lat Remko Pasveer, besloot scheidsrechter Danny Makkelie de spelers even van het veld te sturen.

Ajax neemt dankzij de zege de koppositie weer over van Feyenoord, dat zaterdag met 4-0 won van FC Emmen. FC Utrecht bezet de veertiende plaats en kan nog voorbijgestreefd worden door FC Volendam, dat om 14.30 uur aantreedt tegen FC Twente.

Utrecht zet druk

FC Utrecht, met kersverse aanwinst Jens Toornstra in de basis, probeerde Ajax onder druk te zetten en dat lukte bij vlagen. De eerste kans was dan ook voor Bas Dost, op aangeven van Moussa Sylla. De spits ging met een snoekduik naar de bal, maar kopte hoog over.

Het lukte de thuisploeg niet om het Remko Pasveer moeilijk te maken in het Ajax-doel. Ook de Amsterdammers kregen weinig kansen in de beginfase, maar de eerste was wel direct raak. Een hoekschop werd doorgekopt naar Berghuis, die helemaal vrij stond en met zijn hoofd eenvoudig de 0-1 kon maken.