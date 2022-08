Bruls vraagt gemeenten mensen op te vangen: 'Geen luxe permitteren'

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls heeft gemeenten opgeroepen om mee te werken met de opvang van asielzoekers om zo de last te spreiden. In tv-programma Buitenhof zei Bruls dat alle gemeenten moeten helpen.

"Geen enkele gemeentebestuurder kan zich de luxe permitteren om te zeggen: dat wil ik niet, mijn bevolking vindt het niet leuk, of mijn mensen zijn oververmoeid", zei Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen. "Je moet gewoon helpen, dat moet je gewoon doen."

Om het asielzoekerscentrum in Ter Apel te ontlasten, wil Bruls dat het kabinet snel een tweede locatie bekendmaakt. Uiterlijk 10 september moet een nieuwe grote locatie beschikbaar zijn voor de asielzoekers die nu buiten moeten slapen. Naar verluidt gaat het om een locatie in Emmen, al zegt die gemeente nog van niets te weten.

'Niet de oude fout maken'

Bruls zei verder te verwachten dat de problemen met vluchtelingenstromen de komende jaren alleen maar zullen toenemen. En als het een aantal jaren meevalt, dan moeten opvanglocaties openblijven. "We moeten niet de oude fout maken door te zeggen: dan sluiten we alles en bezuinigen we weer. Als ik naar de wereldkaart kijk zie ik vluchtelingenstromen alleen maar groter worden en dat gaat niet aan ons land voorbij."

Hij wijst erop dat de druk op de opvang dit jaar enorm is toegenomen door de Oekraïne-oorlog. "We hebben meer dan 60.000 opvangplaatsen gerealiseerd als gemeenten. Die plekken zijn nu niet beschikbaar voor andere vluchtelingen."

AzG: mensen lijden onder kou

Volgens Artsen zonder Grenzen hebben de circa 250 asielzoekers die afgelopen nacht in Ter Apel buiten moesten slapen het "verschrikkelijk koud" gehad. De hulporganisatie stelt dat de lagere temperatuur van grote invloed is op de leefomstandigheden. "En dit is pas het begin van de nazomer, dus het wordt alleen maar kouder", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

AzG heeft deze week voor het eerst een team in Nederland ingezet. Een team van vijf levert basiszorg, zoals het behandelen van wonden, infecties en huidziekten. Vanochtend heeft het team aan zo'n vijftien mensen hulp geboden. Het ging onder meer om mensen met open wonden.