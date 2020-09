Activisten lopen weg met beeld uit Afrika Museum

In de video is te zien hoe een man een beeld uit het museum oppakt en het Gelderse museum verlaat. Het museum had de diefstal in de gaten en alarmeerde de politie.

Franssprekende activisten hebben geprobeerd een beeldje te stelen uit het Afrika Museum in Berg en Dal. Dat is te zien op beelden die ze op YouTube hebben gezet.

De activisten hebben het beeld meegenomen omdat zij menen dat het Afrika Museum bijna een half miljoen spullen herbergt die geplunderd en gestolen zouden zijn tijdens de kolonisatie in Afrika. "We brengen alles terug naar huis. Het is ons erfgoed", staat er in een begeleidende tekst onder de video.

Stijn Schoonderwoerd, de directeur van het museum, is blij met de goede afloop van het incident. ''Het had zomaar kunnen uitlopen op een handgemeen. En het beeld is niet beschadigd", zei de directeur vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Grafbeeld

Volgens Schoonderwoerd gaat het om een grafbeeld uit de Congolese cultuur. "De activist in kwestie claimt dat hij van dezelfde cultuur is en dat het beeld bij hem hoort."

De directeur van het museum weet dat er roofkunst in het museum ligt. Hij stelt dat hij altijd bereid is om mee te werken als iemand meent een object te kunnen claimen. "Maar deze mensen willen een statement maken en dat zo openlijk doen", zegt hij over de opgepakte activisten.

Eerder deden de activisten hetzelfde in een museum in Parijs, daar moeten ze zich nog voor verantwoorden bij de rechter in Frankrijk.