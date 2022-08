Brouwer ziet grandslamdroom uitkomen: 'Goede voorbereiding heeft zich uitbetaald'

Ook letterlijk trouwens. "Ja, klopt. 80.000 dollar voor de eerste ronde, volgens mij. Dat is heerlijk. Een goede boost om er nog meer in te stoppen en hopelijk deze lijn voort te zetten naar de top-100 toe", aldus de huidige nummer 184 van de wereld.

Dat optimisme was gestoeld op zijn plaats in de kwartfinales afgelopen april van het ATP-toernooi in Houston, nota bene de stad waar hij 26 jaar geleden geboren werd. "Ja, sindsdien is mijn ranking wat omhoog gegaan. Daarna heb ik nog wat goede resultaten behaald. Dus ik wist dat ik vrijwel zeker hier in de kwalificaties zou zitten. Vanaf Wimbledon heb ik vijf hardcourttoernooien gespeeld. Ik heb mij echt goed voorbereid en dat heeft zich nu uitbetaald."

Afgelopen zomer kreeg hij op Wimbledon een eerste kans om zich voor een grandslamtoernooi te plaatsen, maar bleef hij al in de eerste ronde van de kwalificatie achter. Maar nu, bij zijn tweede poging, was het raak. Zoals gezegd, een droom die uitkomt, maar toch ook een huzarenstukje waar hij stiekem in zijn achterhoofd wel rekening mee hield.

"Dit is echt een jongensdroom die waar wordt", geeft Brouwer zijn gevoelens prijs. "Ik had echt nooit gedacht dat ik hier in het hoofdtoernooi zou staan. Maar nu is het werkelijkheid. Dat geeft een heel goed gevoel."

En zo staan er 'zomaar' vier Nederlandse mannen in het hoofdschema van de US Open. Met dank aan Gijs Brouwer, die zich in New York met succes door de kwalificaties worstelde en zich schaarde bij Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven, die op basis van hun positie op de wereldranglijst automatisch werden toegelaten tot het vierde grandslamtoernooi van het jaar.

De 26-jarige Gijs Brouwer heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor de US Open, waar hij zijn debuut zal maken op grandslamniveau. - NOS

Hij weet ook heel goed wat er te verbeteren valt in zijn spel. "Constantheid in de wedstrijden. En de backhand kan beter. Die slice ik nu veel. De forehand is erg goed, denk ik, maar de backhand kan stabieler. Mentaal zit het nu vrij goed. Dat is weleens anders geweest, maar dit jaar ben ik erg steady in mijn hoofd. Ik weet waar ik naartoe wil en wat ik ervoor moet doen."

Best-of-five

Dinsdag staat hij in de eerste ronde van de US Open tegenover Adrian Mannarino, de Fransman die afgelopen week in Winston-Salem veel te sterk was voor Van de Zandschulp en het toernooi zondag op z'n naam schreef. Maar dat duel is nog ver weg in het hoofd van Brouwer.

"Ik ben nu nog lekker aan het genieten van dat ik mij gekwalificeerd heb. Ik ga nog beetje herstelwerk doen en een uurtje licht trainen. Pas een dag voor de wedstrijd ga ik mij voorbereiden op die partij."

Een partij die gaat om drie gewonnen sets, zoals op grandslamtoernooien de gewoonte is. En dat is de debutant niet gewend. "Mijn enige ervaring met best-of-five is de finale op de NK tegen Jesper de Jong in 2020", herinnert Brouwer zich de in vier sets gewonnen eindstrijd nog. "Ik ga het zien, maar ik voel me in ieder geval fit."