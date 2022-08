Eerste Amerikaanse marineschepen in Straat van Taiwan sinds bezoek Pelosi

Twee Amerikaanse marineschepen varen vandaag door de Straat van Taiwan. Het is de eerste vaarbeweging van de Amerikaanse marine in de zeestraat sinds het bezoek van de Amerikaanse parlementsvoorzitter Pelosi aan Taiwan van begin deze maand.

Het bezoek van Pelosi werd sterk veroordeeld door China, dat Taiwan als een opstandige provincie beschouwt en wil voorkomen dat landen diplomatieke betrekkingen hebben met het eiland. Het Chinese leger hield daarna grootschalige oefeningen, vooral in de Straat van Taiwan.

Volgens de Amerikaanse marine is de verplaatsing van de USS Antietam en de USS Chancellorsville door de 160 kilometer brede zeestraat tussen China en Taiwan een routine-operatie. De kruisers komen hierbij niet in de territoriale wateren van een van de omliggende landen en de verplaatsing valt binnen de internationale wetten, schrijft de Zevende Vloot van de marine in een verklaring.

Vrije en open zee

De exacte reden voor de verplaatsing van de marineschepen is niet duidelijk. De marine meldt hierover alleen dat het zeetransport een uiting is van de inzet van de Verenigde Staten voor een vrije en open Indische en Stille Oceaan. Voor het bezoek van Pelosi op 2 en 3 augustus voeren Amerikaanse fregatten al regelmatig door de Straat van Taiwan.

Het Chinese leger zegt in een reactie dat het de vaarbewegingen van de Amerikaanse marineschepen in de gaten houdt en dat het bij elke provocatie zal ingrijpen.