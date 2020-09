Streamingdiensten halen de bioscoop in

Populaire streamingdiensten als Netflix, Amazon en Disney+ maken dit jaar voor het eerst meer omzet dan bioscopen wereldwijd. Accountants- en adviesbureau PWC verwacht een omzetdaling van 66 procent voor de bioscopen. Tegelijkertijd groeit streaming met naar schatting 26 procent.

Nog maar vijf jaar geleden was de omzet van bioscopen wereldwijd drie keer hoger dan die van de streamingdiensten. Sindsdien wordt het verschil elk jaar kleiner.

"Dit zou zeker een keer gebeuren. Wat nu opvalt is dat streaming vanuit de media de grootste stijging doormaakt. En bioscopen natuurlijk heel harde klappen te verwerken krijgen", zegt Casper Scheffer van PWC.

Blockbusters?

Ook een andere voor bioscopen zorgwekkende trend wordt door corona versterkt. In de meeste gevallen hadden bioscopen lang de tijd om films exclusief te tonen "en als de film veel bezoekers trok dan bleef 'ie nog langer draaien", zegt Scheffer. Maar dat is niet langer een vanzelfsprekendheid.

Zo koos Disney er recent voor om de film Mulan niet naar de bioscopen te brengen, maar exclusief op Disney+ te streamen. Ook was er vorig jaar ophef over de film The Irishman. Die werd maar vier weken ter beschikking gesteld, waarop een aantal bioscopen besloot helemaal af te haken.

"Dit tij keren is noodzaak voor bioscopen", zegt Scheffer. "Ze moeten zorgen dat het een corona-uitzondering is."

Traag herstel

Het ziet er volgens PWC niet naar uit dat bioscopen zich snel gaan herstellen. Tot en met 2024 blijft de omzet van de bioscopen wereldwijd onder het niveau van 2019.

De groei van streamingdiensten zet juist door. PWC verwacht ten opzichte van 2019 een verdubbeling in 2024 naar 86,6 miljard dollar.