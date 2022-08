Wat Ajax moet doen met de miljoenen die Antony kan opleveren? 'Helemaal niets'

De boekhouders in de Johan Cruijff Arena hebben een zeldzaam drukke zomer. Ajax legde ruim 100 miljoen euro neer voor nieuwelingen, maar er kwam ook 120 miljoen binnen uit verkochte spelers. En de groene cijfers kunnen nog groener kleuren door alle biljetten die overwaaien uit Engeland - als Antony vertrekt naar Manchester United. Wat moet Ajax doen met zo'n uitpuilende kluis, met al die Antony-miljoenen? Direct een nieuwe topspeler halen met het oog op de Champions League? Hakim Ziyech is in potentie de ideale vervanger van Antony, dat behoeft weinig uitleg. De aanvallende middenvelder die begin 2020 naar Chelsea vertrok, komt in Engeland weinig aan spelen toe en ziet een terugkeer naar Ajax wel zitten. Het probleem is: Ziyech wil gekocht worden, Ajax wil alleen huren. Beide partijen zouden gesprekken hebben gehad, maar een overgang lijkt momenteel ver weg. Schreuder houdt hoop op Antony Voor Ajax-trainer Alfred Schreuder is Antony nog gewoon Ajacied. Sterker nog: "Als de situatie verandert de komende dagen, dan zou hij bij de groep kunnen zitten", zei Schreuder op de afsluitende persconferentie donderdag voor de wedstrijd tegen FC Utrecht. "Maar dan moet hij wel meetrainen." Dat leek de afgelopen dagen niet het geval. Vraag Schreuder of hij Antony ziet vertrekken en hij is duidelijk: nee. "Omdat ik vertrouwen heb", zei de Ajax-trainer.

Een andere naam, naast Ziyech, springt niet zo snel in gedachten. En dan ligt een paniekaankoop al snel op de loer. Of zijn er andere opties? "Niet uitgeven. Helemaal niets doen", zegt analist en commentator Arno Vermeulen. "Er is geen noodzaak. Ajax is nu overal dubbel bezet. De vacature op rechtsbuiten kan prima ingevuld worden door een speler die Ajax al heeft." "Berghuis kan daar goed spelen", zegt Vermeulen. "Hij is een international, die veel ervaring heeft op de flank en op het middenveld sowieso minder speeltijd kan verwachten."

"Het is ook des Ajax' om de open plek in te vullen met een jeugdspeler die doorkomt." De Toekomst is er niet voor niets. Vermeulen oppert: "Ik wil Conceiçao weleens zien." De negentienjarige Portugees die voor vijf miljoen gehaald werd, scoorde bij zijn debuut voor Jong Ajax, maar maakte nog geen minuten in de hoofdmacht. Ook Pierre van Hooijdonk zou wel weten wat te doen met zo veel geld. "Niks", zegt de analist. "Ajax moet het gewoon op de bank houden en volgend jaar investeren in de opvolgers van Dusan Tadic, Daley Blind, Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg." En vergeet niet: niet iedere Antony-euro die binnenkomt, blijft in Amsterdam. "Van al die miljoenen gaat ook nog een groot deel naar São Paulo", legt Vermeulen uit. Antony's oude club in Brazilië, São Paulo, zou in 2020 bij de transfer van de Braziliaan naar Ajax een doorverkooppercentage hebben bedongen van zo'n twintig procent.

Alsnog schrijft Ajax dan vele miljoenen bij, maar het maakt het er niet aantrekkelijker op om alles in één keer weer uit te geven. Dat past niet in het beleid van Ajax: eigen jeugd opleiden, talent een kans bieden. Technisch directeur Gerry Hamstra zei begin augustus ook dat de koopdrift van Ajax deze zomer geen patroon moet worden. "Dit is een incident. Dit is een window waarin acht, negen spelers zijn weggegaan. Daar moet je adequaat op handelen", verklaarde Hamstra de bestede miljoenen.

"Als het een patroon wordt, dan is het een ander verhaal. Het beleid is niet anders dan anders en zal de komende jaren zijn zoals we het altijd gedaan hebben." Niet strooien met miljoenen, maar met talent. In ieder geval voor nu. Wellicht dat het technische brein van Ajax nog stiekem denkt aan een nieuwe doelman. Stekelenburg en Pasveer zijn stabiel, maar niet de jongsten meer. Jay Gorter is jong, maar (nog) niet de stabielste. Portemonnee op zak houden Of gaat Ajax toch nog iemand halen voor centraal achterin? Ook geen noodzaak op dit moment. De negentienjarige Turk Ahmetcan Kaplan kwam als vervanger van de naar Torino vertrokken Perr Schuurs, waarmee de Amsterdammers centraal achterin ook weer dubbel bezet zijn. Halsoverkop geld uitgeven aan een nieuwe speler, lijkt niet de oplossing. Even de portemonnee op zak houden, is misschien verstandiger. Bovendien, een blessure is zo opgelopen en dan kan een plotse versterking in de winterstop ineens wel noodzakelijk zijn. Dan is het lekker als de boekhouder door de papieren neust en ziet staan: +100 miljoen euro.