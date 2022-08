Wekdienst 28/8: Verstappen in actie in België • Doetinchem vangt vluchtelingen op

Goedemorgen! Op het circuit van Spa-Francorchamps start Max Verstappen vanaf de 15de plek en in een tijdelijke opvanglocatie in Doetinchem komen de eerste asielzoekers uit Ter Apel aan. Eerst het weer: landinwaarts is het vanmorgen zonnig, maar fris. In de kustgebieden hangt meer bewolking. Vanmiddag wisselen in het hele land wolken en zon elkaar af. Het blijft zo goed als overal droog en het wordt 20 tot 24 graden.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vanuit Amsterdam begint de eerste uitzending van het onafhankelijke Russische tv-kanaal TV Rain. De makers ontvluchtten Rusland in maart na de strenge persmaatregelen van president Poetin.

De gemeente Doetinchem vangt vanaf vandaag asielzoekers op uit Ter Apel. De eerste woonunits, waar in totaal 225 mensen de komende maanden kunnen worden opgevangen, staan op het terrein naast het politiebureau.

Max Verstappen komt in actie tijdens de Grand Prix van België. Verstappen was zaterdag in de kwalificatie op Spa-Francorchamps verreweg het snelst, maar door een gridstraf start hij op de 15de plek.

Vanaf de Uitmarkt op het Amsterdamse Museumplein geven musicals voorproefjes tijdens Musical Awards: The Kick-Off. Het evenement wordt live via NPO 1 uitgezonden.

Wat heb je gemist? Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben opnieuw zo'n 300 asielzoekers buiten overnacht, onder een luifel en bij een minimumtemperatuur van 11 graden. Voor 150 van de 450 asielzoekers is het gisteravond wel gelukt om een slaapplek te vinden, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vrijdagavond werden nog zo'n 400 asielzoekers vanuit Ter Apel geëvacueerd, nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen over de erbarmelijke hygiëne bij het aanmeldcentrum. Gisteren stonden opnieuw honderden mensen in de rij. Het ging om mensen die de avond ervoor waren geëvacueerd en om nieuwe asielzoekers. Ander nieuws uit de nacht: Geweld laait op in Libië: gevechten eisen zeker 23 levens: ze kwamen om bij beschietingen tussen rivaliserende milities in de Libische hoofdstad Tripoli. Onder de slachtoffers zijn ook burgers.

Gewonde bij aanval door groep jongeren in Stein: volgens de politie was er een ruzie op een plein met horecazaken. Daarbij werd geschoten, maar het slachtoffer liep geen schotwonden op. Hij is niet in levensgevaar.

Rellen in Buenos Aires bij steunbetuiging aan vicepresident Kirchner: er braken gevechten uit tussen haar aanhangers en de politie, waarbij zeven agenten gewond zijn geraakt. De betogers zijn tegen de vervolging van de vicepresident voor fraude.

En dan nog even dit... De opnames van de nieuwe film in The Fast and the Furious-reeks zijn begonnen. Deze film gaat terug naar de locatie in Los Angeles van de eerste in de serie en de buurtbewoners zijn daar niet blij mee. Zij zeggen dat de locatie door de films een plek is geworden waar gevaarlijke straatraces worden gehouden.

De opnames van de nieuwe film in de Fast and the Furious-reeks zijn begonnen. Deze film gaat terug naar de locatie in Los Angeles van de eerste in de serie en de buurtbewoners zijn daar niet blij mee. - NOS