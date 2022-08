Rellen in Buenos Aires bij steunbetuiging aan vicepresident Kirchner

Bij gevechten in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires tussen de politie en sympathisanten van vicepresident Cristina Kirchner zijn vijf agenten gewond geraakt. Dat melden plaatselijke media. Vier demonstranten zijn gearresteerd.

Duizenden mensen overal in het land betuigden steun aan Kirchner. Aanleiding is de lopende rechtszaak tegen haar. Deze week eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van twaalf jaar. Ook wil de aanklager dat de 69-jarige Kirchner nooit meer een publiek ambt bekleedt. Ze wordt verdacht van fraude bij tal van aanbestedingen in de twee termijnen dat ze president was, tussen 2007 en 2015.

De grootste demonstratie was bij het huis van de vicepresident. De politie wilde een grote toeloop voorkomen. Daarop braken rellen uit. De politie zette traangas, rubberkogels en een waterkanon in.

De betogers vinden dat Kirchner het slachtoffer is van een politiek gemotiveerde heksenjacht. Kirchner spreekt de beschuldigingen tegen.