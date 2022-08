Geweld laait op in Libië: gevechten eisen zeker 32 levens

Bij beschietingen tussen rivaliserende milities in de Libische hoofdstad Tripoli zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid zeker 32 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn ook burgers. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt.

In Libië woedt al jaren een machtsstrijd tussen twee kampen die elk een eigen regering hebben. Een daarvan is gevestigd in Tripoli en wordt geleid door de internationaal erkende premier Abdul Hamid Dbeibah. De andere regering, onder leiding van Fati Bashaga, opereert vanuit het oosten van het land.

De afgelopen maanden waren er geregeld gewelddadige confrontaties tussen milities gelieerd aan de twee kampen, en gisteren was het de bloedigste dag in tijden. In verschillende delen van Tripoli kwam het tot geweld.

Brandende auto's en gebouwen

Er werden onder meer mortieren en machinegeweren ingezet in woonwijken. Op videobeelden zijn brandende auto's en gebouwen te zien. Voor ambulances was het in de zwaarst getroffen wijken onmogelijk om hulp te bieden.

De VN-missie voor Libië heeft de strijdende partijen opgeroepen het geweld te staken. Volgens de organisatie is er onder meer sprake van willekeurige beschietingen van woonwijken.