Brit betaalt vermogen voor Ford Escort van prinses Diana

Een Brit heeft op een veiling ruim 700.000 pond betaald voor een auto die van prinses Diana is geweest. Het gaat om een Ford Escort die de Britse prinses bezat tussen 1985 en 1988. De opbrengst is zeven keer zo hoog als vooraf was ingeschat,

Het is voor zover bekend wereldwijd het enige zwarte exemplaar van de RS Turbo Series 1. Die auto werd alleen in het wit gemaakt, maar op verzoek van de beveiligers van Diana werd hij overgespoten in het zwart zodat hij minder zou opvallen. Meestal zat ze zelf achter het stuur.

De auto had ruim 10.000 kilometer op de teller staan toen Diana er in 1988 afstand van deed. Erna had hij meerdere eigenaren en nu was hij weer eigendom van fabrikant Ford.

Grote interesse

Volgens veilingbedrijf Silverstone Auctions waren er veel gegadigden voor de auto, die inmiddels zo'n 40.000 kilometer heeft gereden. Het winnende bod werd gedaan door iemand uit de regio Cheshire. Het bod bedroeg 650.000 pond, maar inclusief een koperstoeslag komt het uiteindelijke bedrag uit op ongeveer 730.000 pond, oftewel ruim 850.000 euro.

De komende week is het 25 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Op 31 augustus 1997 overleed ze op 36-jarige leeftijd toen ze, achtervolgd door paparazzi op motoren, crashte in een tunnel in Parijs.