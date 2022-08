Record aan zonneschijn betekent ook recordopbrengst zonne-energie

"Met die prijzen van tegenwoordig, niemand wordt daar blij van. Dan geeft dit toch rust. Je leest overal dat mensen bij moeten betalen, en ik kijk op mijn app en zie dat ik geld terug krijg. Dus daar ben ik blij mee." Afgelopen voorjaar kreeg ze vier zonnepanelen. Hoewel nog onduidelijk is hoeveel geld het haar op jaarbasis precies bespaart, zal ze per maand toch minder kwijt zijn aan energiekosten.

Mensen die juist dit jaar zonnepanelen hebben geplaatst, profiteren dus direct van de toename aan zonnestraling. In een speciale app kan je vaak zien hoeveel je panelen opwekken. Zoals Lisa Bellamy, die in een sociale huurwoning woont in Den Haag. Haar zoon is lichamelijk beperkt en doordat hij een rolstoel en een lift gebruikt heeft ze te maken met extra elektriciteitsverbruik. De zorgen over de stijgende energieprijzen waren dan ook groot, vertelt ze.

Over de periode 1 juni tot vandaag is de capaciteit van zonne-energie met 25 procent toegenomen, terwijl de hoeveelheid zonnestraling met 15 procent steeg, laat Martien Visser van Energieopwek.nl weten.

Uit cijfers van de website Energieopwek.nl, waarop de opbrengst van alle duurzame energiebronnen in Nederland wordt bijgehouden, blijkt dat het record niet alleen is veroorzaakt door de toegenomen zonnestraling. Er zijn ook opnieuw meer zonnepanelen bijgeplaatst in vergelijking met vorig jaar.

Het record aan zonnestraling deze zomer betekent niet alleen hitte, droogte en lage waterstanden in de rivieren, maar het leidt ook tot een record aan zonne-energie. Deze zomer werd in Nederland 40 procent meer energie met zonnepanelen opgewekt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Deze zomer is 40 procent méér energie opgewekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Goed nieuws voor Lisa bellamy, die zonnepanelen op haar sociale huurwoning heeft. - NOS

Bellamy heeft dan ook het idee dat haar zonnepanelen net op tijd zijn gekomen. In haar omgeving hoort ze verhalen van mensen die honderden euro's extra aan energiekosten moeten gaan betalen. Het roept de vraag op of het versneld plaatsen van zonnepanelen een oplossing kan zijn voor meer mensen in een sociale huurwoning.

Hoog op de agenda

Aan de woningcorporatie van Bellamy ligt het niet, vertelt Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van corporatie Steadion in Den Haag en omstreken. "Wij hebben een actief beleid voor het plaatsen van zonnepanelen. Het staat hoog op onze agenda. Sowieso voor de energielasten van bewoners, omdat het goedkoper is. We helpen onze huurders hiermee, en dat is op dit moment hard nodig."

Het doel van Steadion was de afgelopen jaren om op minimaal duizend woningen per jaar zonnepanelen te plaatsen. Dit jaar heeft de woningcorporatie nog extra huurders hiervoor geprobeerd te enthousiasmeren. Daarmee hoopt Van Herk nog eens twee- tot driehonderd huizen extra te kunnen bedienen. "Als het echt honderden euro's scheelt, dan helpen we onze huurders daarmee."

Tekort aan monteurs

Landelijk zijn er ruim twee miljoen sociale huurwoningen. Volgens Van Herk heeft bijna 15 procent zonnepanelen. "Omgerekend is dat bijna 400.000 woningen. De afgelopen jaren is het hard gegaan. Het is een enorm aantal, maar er is dus ook nog een enorm aantal te gaan."

Het probleem is vooral een tekort aan monteurs, en ook leveranciers zitten aan een grens, zegt Van Herk. Wat hem betreft zouden de overheid en energieleveranciers er nog actiever mee aan de slag moeten gaan.

Lisa Bellamy wordt in elk geval blij van het nieuws van de extra zonnestraling: "Helemaal als we vaker zulke zomers krijgen." En op de vraag hoe ze de toekomst ziet, zegt ze dan ook lachend: "Zonnig. En met die zonnepanelen op het dak gaan we met de tijd mee."