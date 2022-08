Yilmaz regelt premie, bepaalt opstelling en scoort, maar Fortuna wint weer niet

Ondanks een beloofde premie van duizend euro per speler voor een overwinning bij sc Heerenveen is Fortuna Sittard er niet in geslaagd het tij te keren. De Limburgers leden in Friesland hun vierde opeenvolgende nederlaag: 2-1. Het ontslag van hoofdtrainer Sjors Ultee en assistent Robby Alflen bij Fortuna deed de nodige stof opwaaien in Sittard en omstreken. Een voorname vraag was in hoeverre Burak Yilmaz het voor het zeggen heeft. Is de 37-jarige vermaarde spits mede-eigenaar van Fortuna, bepaalt hij de opstelling, hoe er wordt getraind en wie de nieuwe coach wordt? 'Het lijkt wel een hetze' Technisch manager Sjoerd Ars gaf voor het duel in Friesland een reactie en deed de meeste berichten af als indianenverhalen. "Het lijkt wel een hetze", sprak Ars. "De verhalen die ik nu hoor, slaan nergens op. Burak neemt het voortouw. Hij wil heel graag."

Een interview met technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard. Hij gaat in op de vermeende invloed van spits Burak Yilmaz. - NOS

Dan was er ook nog het verhaal dat Yilmaz de spelers een premie van duizend euro in het vooruitzicht had gesteld bij winst op sc Heerenveen. Dat verhaal bleek wel te kloppen, althans de spits had die premie bedongen bij de clubleiding. Ars: "Uiteindelijk betaalt de club." Yilmaz deed er vanaf de aftrap alles aan om die zege te bewerkstelligen. In woord en gevaar trachtte de spits zijn teamgenoten de goede kant op te sturen. Tevergeefs. De bal ging in de eerste helft vooral richting het doel van Fortuna. 'Yilmaz invloedrijke assistent' Op doel bij Fortuna stond niet zoals gebruikelijk Yanick van Osch, maar Ivor Pandur. De Kroaat kreeg van interim-trainers Jeroen Schepens en Dominic Vergoossen de voorkeur onder de lat boven Van Osch, die zich tegen Cambuur vier keer had laten verrassen door een afstandsschot (1-4). Na afloop bleek dat Yilmaz zich met deze beslissing en de opstelling had bemoeid. Geen indianenverhaal dus over de opstelling. "We hebben met z'n drieën die beslissing genomen", zei interim-trainer Vergoossen na afloop, doelend op zichzelf, Schepend en Yilmaz. "En de keeperstrainer. Eigenlijk met z'n vieren."

Reactie interim-trainer Dominic Vergoossen van Fortuna Sittard na het duel met sc Heerenveen (2-1 verlies). Hij gaat in op de invloed van spits Burak Yilmaz. - NOS

"Jeroen en ik zijn de trainers", aldus Vergoossen. "Wij bepalen de opstelling, maar we vragen Burak om zijn visie. Burak is een ervaren jongen waar ook wij van kunnen leren. We willen graag horen hoe hij vindt dat we iets moeten doen. Dat is voor ons belangrijk. Hij is een invloedrijke assistent-trainer. Zo moet je het zien." Laatste woord nog niet gezegd Sydney van Hooijdonk opende de score voor Heerenveen. De spits tikte een getoucheerde inzet van Amin Sarr van dichtbij binnen. Het was zijn vierde goal van het seizoen. Na balverlies van Mickaël Tirpan verdubbelde de thuisploeg de voorsprong. Milan van Ewijk knalde binnen, nadat een schot van Sarr was geblokt. Na rust was een strijdlustiger Fortuna te zien, maar het was aan doelman Pandur te danken dat Heerenveen niet verder uitliep. Wie anders dan Yilmaz bracht de spanning terug. Een overreding van Joost van Aken op de spits betekende een strafschop en Yilmaz schoot vanaf elf meter overtuigend zijn derde treffer van het seizoen binnen.

Milan van Ewijk viert zijn goal - Pro Shots

Voor Heerenveen-keeper Andries Noppert was het de eerste tegengoal. Met een omhaal had Yilmaz het helemaal zijn avond kunnen maken, maar die inzet ging over. De Turk sloot af met geel vanwege commentaar op de leiding. En met nul punten. Die duizend euro per speler kan Fortuna in kas houden. Over de invloed van Burak Yilmaz bij Fortuna was het laatste woord nog niet gezegd. "Ik zwijg", zei Mats Seuntjens, normaal nooit om woorden verlegen, in eerste instantie. Daarna: "Het is apart, ik heb het niet eerder meegemaakt. Burak deelt zijn mening. Je kan het als iets goeds of slechts zien. Hij wil vooral helpen. Ik heb er geen moeite mee."