Juventus en AS Roma spelen gelijk, AC Milan na zege koploper in Italië

Juventus en AS Roma hebben in de derde speelronde van de Serie A elkaar in evenwicht gehouden. Het werd in Turijn 1-1, wat voor Juve al het tweede puntenverlies betekende. Roma, waar Rick Karsdorp in de basis stond, was de competitie begonnen met twee overwinningen.

Dusan Vlahovic opende de score al na twee minuten door een vrije trap via de onderkant van de lat binnen te schieten. Manuel Locatelli leek de 2-0 voor de gastheren te maken, maar de VAR greep in: Vlahovic had gedurende de aanval hands gemaakt.

Na rust werden de bezoekers sterker en uitgerekend Paulo Dybala stond aan de basis van de 1-1. De Argentijn, die de afgelopen zeven jaar voor Juventus speelde en in die periode vijf keer landskampioen werd, bereikte met een mislukte omhaal Tammy Abraham en die kopte van dichtbij de 1-1 tegen de touwen.