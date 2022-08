Geen slaapplek gevonden, dus overnachtten weer 300 mensen in Ter Apel buiten

Het is niet gelukt een slaapplek te vinden voor zo'n 300 van de ongeveer 450 asielzoekers voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Dat betekent dat deze mensen noodgedwongen buiten het centrum hebben overnacht, bij een minimumtemperatuur van 11 graden zonder tent onder een luifel.

Een dag na de evacuatie van zo'n 400 asielzoekers, vanwege een noodkreet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de erbarmelijke hygiëne op het terrein, stonden weer honderden mensen in de rij voor aanmeldcentrum. Tientallen mensen zijn medisch behandeld door medewerkers van Artsen zonder Grenzen.

Een deel van de asielzoekers in de rij was nieuw, maar het ging ook om mensen die terugkeerden na een nacht in een noodopvanglocatie. Ongeveer 80 mensen zijn toegelaten tot het aanmeldcentrum, omdat er weer wat plek was.

Vlissingen en Stadskanaal

Een groep van zo'n 70 asielzoekers werd gisteren van Ter Apel per bus naar een crisisnoodopvanglocatie in Vlissingen gebracht. Zo'n 85, vooral kwetsbare mensen brachten deze nacht door in een noodopvangplek in Stadskanaal, die ze de komende ochtend weer moeten verlaten.

Voor de overige asielzoekers op het terrein konden instanties en lokale autoriteiten geen oplossing vinden. Ter vergelijking: vrijdagavond werd er voor 400 asielzoekers bij het aanmeldcentrum wel een tijdelijke slaapplek gevonden.

Als gevolg sliepen er nu meer mensen buiten het centrum dan de nacht ervoor, toen het er naar schatting 250 waren. Een woordvoerder van het COA schat dat de meesten van hen toen noodgedwongen buiten hebben geslapen. Een aantal van hen deed op eigen initiatief, uit vrees dat het verlaten van Ter Apel hun aanmeldprocedure zal vertragen.

De mensen die vannacht hebben geslapen voor de deur van het aanmeldcentrum hebben volgens de COA-woordvoerder geen andere keus, omdat er dus geen extra noodopvang was gevonden.