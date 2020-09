Scherp Feyenoord 'lijkt grootste uitdager van Ajax'

33 punten uit de laatste dertien competitieduels. Feyenoord verkeerde in topvorm voordat de coronacrisis de competitie begin maart stillegde. Met Dick Advocaat aan het roer kwam de schwung en de positiviteit terug in het elftal.

Voor Advocaat was het in de voorbereiding zoeken naar de juiste samenstelling. Dit resulteerde in wisselvallige prestaties tijdens de oefenwedstrijden. Zo wonnen de Rotterdammers knap van Borussia Dortmund (3-1) , maar werd er verloren van Hamburger SV (1-0) en speelde de ploeg een teleurstellende wedstrijd tegen FC Twente (0-0) .

"We hebben het dan wel gewoon over een Peruviaans international en een speler van AS Roma. Dus in de breedte is er echt wel wat nodig. Dat zag je ook in de voorbereiding. Advocaat vraagt niet voor niks om extra spelers, maar Feyenoord heeft weinig geld om iets te halen."

Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher voor Voetbal International, is iets minder positief. "Ze zijn in de breedte echt wel minder geworden. Spelers als Tapia, Özyakup en Karsdorp waren misschien lang niet altijd basisspeler, maar als ze meededen werd het kwalitatief niet minder."

De vraag in Rotterdam-Zuid is ieder jaar opnieuw of Feyenoord echt kan meedoen om de titel. Afgelopen seizoen eindigden de Rotterdammers als derde in de afgebroken competitie, achter AZ en Ajax. Avsaroglu denkt dat de ploeg van Advocaat AZ inmiddels voorbij is gestreefd.

"Advocaat weet van elke ploeg een stabiel elftal te maken en ik denk dat het moeilijk gaat worden om van Feyenoord te winnen. Zij zijn voor mij dan ook de grootste uitdager van Ajax. Meer nog dan AZ. Al is het kwaliteitsverschil met Ajax wel groot, maar we hebben vorig jaar gezien dat zo'n ploeg ook in elkaar kan storten. Ze kunnen echt meedoen om de titel en ik zie ze ook echt die schaal pakken. Al zou dat wel echt een stunt zijn."

Krabbendam is het eens met de mening van Avsaroglu. "PSV, AZ en Feyenoord ontlopen elkaar niet zoveel. Als iedereen fit is, zijn ze echt lastig te verslaan. Al heb je geen enkele garantie dat iedereen fit blijft."

"De spirit is wel aanwezig in de ploeg. Dit is geen team dat zich met 4-0 laat afdrogen in de Johan Cruijff Arena. Doelstelling vanuit de club is Europees voetbal halen. Dat is ook wel echt van essentieel belang voor de club."