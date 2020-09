België geeft tand van onafhankelijkheidsleider Lumumba terug

België geeft een tand van Patrice Lumumba terug aan zijn dochter. Het is naar verluidt het enige lichaamsdeel van de Congolese onafhankelijkheidsleider dat opdook na zijn verdwijning.

Lumumba spande zich zestig jaar geleden in voor de onafhankelijkheid van Congo. Toen België de kolonie verliet, werd hij de eerste premier van het land. In januari 1961 werd de 35-jarige politicus na een staatsgreep vermoord. Zijn lichaam zou zijn opgelost in zuur.

De tand dook in 1999 op bij een Belgische oud-politieman, die zei betrokken te zijn geweest bij de moord. Hij had de tand als een trofee meegenomen.

Inval

In 2016, toen de politieman al was overleden, werd de tand in beslag genomen bij een inval in de woning van zijn dochter. België deed op dat moment onderzoek naar de betrokkenheid van het land bij de moord. De conclusie was dat het land in ieder geval "moreel verantwoordelijk" was geweest.

In juni, rond de viering van zestig jaar Congolese onafhankelijkheid, schreef Lumumba's dochter een brief aan de Belgische koning, waarin ze hem verzocht de tand terug te sturen. "We willen alleen maar afscheid kunnen nemen."

Geen dna-onderzoek

Het Belgische gerecht heeft nu bepaald dat de tand teruggaat. Opvallend is dat er geen dna-onderzoek is gedaan om 100 procent zekerheid te krijgen over de afkomst van de tand; volgens het OM zou de tand daarbij volledig verwoest worden.

De tand wordt op een later moment overgedragen aan de nabestaanden.