Nieuwe namen staan op in De Kuip, waar Feyenoord met zege op Emmen koppositie pakt

Feyenoord is minimaal tot zondagmiddag koploper in de eredivisie. Het stugge FC Emmen bezweek in het laatste halfuur onder de toenemende druk van de Rotterdammers (4-0).

Het is een komen en gaan van spelers de laatste weken in De Kuip, waar de naar FC Utrecht teruggekeerde Jens Toornstra op indrukwekkende wijze werd uitgezwaaid. Het Legioen werd echter meteen een alternatief geboden, met debutant Dávid Hancko voorop in de strijd in de jacht op de derde overwinning dit seizoen.

Ze moeten wel duidelijk nog even aan elkaar wennen, al die nieuwelingen. van de basisspelers behoorden alleen doelman Justin Bijlow, verdediger Lutsharel Geertruida en middenvelder Orkun Kökcü al langer dan een jaar tot de A-selectie.

Alleen Dilrosun gevaarlijk

Zo kon het uiterst compact spelende Emmen lang op een resultaat blijven hopen, want enkel Javairô Dilrosun stichtte met zijn dribbels voor een beetje Rotterdams gevaar. Sterker nog, de beste kans was plotseling voor Emmen. Rui Mendes schoot in het zijnet, nadat hij de bal uit de kluts voor zijn voeten had gekregen.

Het leek zo'n wedstrijd te worden waarin Feyenoord een speler als Toornstra goed had kunnen gebruiken. Trainer Arne Slot had de ervaren middenvelder ook graag bij zijn selectie gehouden.