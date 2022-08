Vitesse na remise in eigen huis tegen RKC van de nul punten af

De keeper werd na een dik halfuur echter verschalkt door de stift van diezelfde Jozefzoon, die door Patrick Vroegh de diepte in was gestuurd: 0-1. Melle Meulensteen leek nog voor de pauze de gelijkmaker binnen te koppen, maar Etienne Vaessen tikte de inzet van de verdediger, die vorig jaar nog de aanvoerder van RKC was, uit de hoek.

De eerste helft bracht nog kansjes over en weer. Florian Jozefzoon kreeg al een hele beste na zeven minuten. Hij dacht vrij voor Kjell Scherpen met een lob te kunnen afronden, maar had buiten de lengte van de Vitesse-doelman (2,02 meter) gerekend.

Vitesse heeft zijn eerste competitiepuntje van het seizoen binnen. De Arnhemmers, die het seizoen waren begonnen met drie nederlagen op rij, kwamen in de eigen Gelredome terug van een 2-0 achterstand tegen RKC Waalwijk: 2-2. Voor bezoekers was het alweer de derde remise.

Meteen na rust leed Yassin Oukili weer eens veel te makkelijk balverlies, maar Vitesse wist opnieuw niet te profiteren. Zowel Million Manhoef als Nikolai Baden Frederiksen stuitte op de reflexen van Vaessen. Luttele minuten lag de bal er aan de andere kant wel in. Iliass Bel Hassani draaide een vrije trap fraai de bovenhoek in: 0-2.

Vitesse-trainer Thomas Letsch hoopte het tij te keren met de 18-jarige Poolse middenvelder Kacper Kozlowski en de even oude aanvaller Mohamed Sankoh en het jonge duo was zowaar betrokken bij de aanval die de thuisploeg een strafschop opleverde. Jurien Gaari vergreep zich aan Baden Frederiksen, waarna aanvoerder Matús Bero het vonnis voltrok en het 1.900ste eredivisiedoelpunt van Vitesse voor zijn rekening nam.

Nieuwe energie

De inbreng van de tieners en de aansluitingstreffer brachten de thuisploeg zichtbaar nieuwe energie. Vaessen kon nog met de voet een schot van Maximilian Wittek pareren, maar kon niet voorkomen dat de van Sassuolo gehuurde Ryan Flamingo - ook pas 19 jaar oud - uit een hoekschop de 2-2 binnenkopte. De keeper stond even later wel een doelpunt van Sankoh in de weg.

In de extra tijd had na een scrimmage de bedrijvige Sankoh alsnog de winnende op zijn schoen. Hij schoot echter te wild en te gehaast en zag de bal hoog de tribune in zeilen.