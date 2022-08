Verstappen komt ijzersterk uit de zomerstop: 'Voel me steeds comfortabeler'

Max Verstappen - AFP

"Ik had ook niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn en dat we zó sterk uit de startblokken zouden komen na de zomerstop", aldus Verstappen kort na de kwalificatie. "Ik denk dat we ons gewoon goed voorbereid hebben, ook in de simulator. De auto voelde in de eerste vrije training meteen goed aan op de baan." Zondag start Ferrari-coureur Carlos Sainz op poleposition, omdat Verstappen een nieuwe motor in zijn bolide heeft laten plaatsen. Maar tijdens het perspraatje na afloop maakte de Spanjaard een verbouwereerde indruk. Verstappen raakt zowel op de baan als in de WK-stand steeds verder uit zicht. "Ik voel me steeds comfortabeler in de auto", verklaart de Nederlander die ontwikkeling. "Dat het zo goed gaat heeft ook te maken met ervaring. En de auto is gewoon iets beter dan vorig jaar. Toen was de wagen ook goed, maar was die van Mercedes sterker. Dan moet je iets meer op de limiet rijden."

Afbeelding ter illustratie - Reuters

Hoe groot de overmacht van Verstappen zaterdag was, bleek wel uit het feit dat hij in de derde kwalificatiesessie maar één run reed. Hij had nog recht op een poging om zijn eerste tijd aan te scherpen, maar dat achtte hij niet eens noodzakelijk: zo groot was het vertrouwen in zijn dominantie. Kansrijke inhaalrace En dus lijkt het erop dat Verstappen zondag zomaar eens mee kan gaan doen om de zege, ondanks het feit dat hij door zijn gridstraf op de vijftiende plaats start. "We moeten een beetje geluk hebben", zegt Verstappen over zijn kansen van zondag. "Het podium halen is het doel. Minstens. We zitten qua topsnelheid dit jaar erg goed, dat helpt natuurlijk enorm als je een inhaalrace moet rijden." Dat Verstappen wel raad weet met zo'n inhaalrace, bleek voor de zomerstop al in Hongarije. Daar won hij met overmacht, nadat hij vanaf de tiende startpositie naar voren was gespurt.

Verstappen met Sainz en Pérez na zijn ijzersterke kwalificatie voor de GP van België - Reuters

Bovendien voelt Verstappen zich prima op het circuit van Spa. Het is zijn favoriete baan, waar de RB18 goed tot zijn recht komt, de reden dat Red Bull ervoor koos om hier de gridstraf te incasseren. "Ik denk dat dit circuit ons wel erg goed ligt", analyseert Verstappen. "Wel moeten we uitkijken voor de eerste bocht. Die is heel krap. Ik moet zorgen dat ik daar niet te veel tijd verlies. Enerzijds wil je terrein winnen, anderzijds wil je vooral uit de problemen blijven." Op welke plek Verstappen zondag ook eindigt, het gat met Ferrari en Mercedes lijkt in aanloop naar de GP van België groter dan ooit. "We zijn dit jaar overal snel op de rechte stukken, maar op de een of andere manier hebben we dat hier kunnen combineren met snel zijn in de bochten. Als je dat goed voor elkaar hebt kun je hier een goed gat slaan."