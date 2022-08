EU: Kosovo en Servië eens over toegangsdocumenten aan de grens

Kosovo en Servië zijn het eens geworden over identificatiepapieren voor Serviërs aan de Kosovaarse grens. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell gezegd. Kosovo had aangekondigd dat Serviërs die naar Kosovo willen, voortaan een speciaal toegangsdocument bij de grens moeten aanvragen en dat was tegen het zere been van Servië.

Akkoord Kosovo-Servië lijkt een half ei. Of het beter is dan een lege dop moet nog blijken. Over de kentekenplaten is geen akkoord, zei Vučić eerder vandaag. https://t.co/4VYXUpOXPH

Vorig jaar escaleerde het conflict over de kentekens. Onder bemiddeling van de EU kwam er uiteindelijk een tussenoplossing, waarbij stickers over bepaalde delen van de kentekenplaten werden geplakt.

De Servische president Vucic zei eerder vandaag dat over de kentekens geen akkoord is bereikt. Als de plannen van Kosovo doorgaan, betekent dat dat Serviërs in Kosovo vanaf 1 september de Servische kentekens van hun voertuig af moeten halen.

Sinds de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 heeft Kosovo eigen nummerborden. Servië erkent die onafhankelijkheid niet; de etnische Serviërs die in het noorden een grote groep vormen, gebruiken dan ook een Servisch kenteken.

De identificatieplicht was onderdeel van een reeks wetten die de Kosorvaarse regering per augustus wilde invoeren. Zo wilde Pristina etnische Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen verplichten om Kosovaarse kentekenplaten te gebruiken.

Balkan-correspondent David-Jan Godfroid:

"De identificatieplicht was voor de etnische Serviërs in het noorden ingewikkeld geworden. Het document zou dan zo'n maand geldig zijn, terwijl ze gewoon in Kosovo wonen. Dat hier overeenstemming over is, is een stap in de goede richting.

De kentekens liggen nog wel op tafel, daar is geen overeenstemming over. In principe gaat die regel per 1 september in en het is goed mogelijk dat dit weer tot wegblokkades zal leiden.

De Kosovaarse premier Kurti gooit het overigens op wederkerigheid: Kosovaren die naar Servië gaan, moeten ook een tijdelijke kentekenplaat gebruiken. Het grote verschil is natuurlijk wel dat die Kosovaren niet in Servië wonen; andersom is dat wel het geval."