Vrachtwagen rijdt in op buurtbarbecue, meerdere doden

Het onderzoek naar de toedracht van het drama is nog in volle gang. De politie heeft nog geen beeld van het precieze aantal slachtoffers, omdat de vrachtwagen nog wordt geborgen. Pas daarna kunnen de lichamen van de slachtoffers worden geïdentificeerd.

De truck van het Spaanse transportbedrijf El Mosca is van een dijk gereden. Op het moment van het ongeluk was onder aan de Zuidzijdsedijk een buurtbarbecue bezig, waarbij veel mensen aanwezig waren.

Bij een ongeluk met een vrachtwagen in Nieuw-Beijerland zijn meerdere mensen omgekomen, zegt de politie. Ook zijn er meerdere gewonden. De chauffeur, die ongedeerd is gebleven, is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De vrachtwagen wordt in beslag genomen voor technisch onderzoek.

"De schok is enorm hier", zegt een woordvoerder van de politie tegen een verslaggever van regionale omroep Rijnmond. Er zijn volgens de agent veel ooggetuigen van het ongeluk. Tientallen mensen, van ooggetuigen tot nabestaanden, zijn opgevangen op een speciale daarvoor geopende locatie.

Hechte gemeenschap

"Het is hier in Nieuw-Beijerland een zeer hechte gemeenschap", zegt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot tegen de NOS. Hij beschrijf hoe heftig de impact is van het drama op de bewoners. "Mensen willen weten hoe het gaat met hun dierbaren of goede vrienden, maar er is nog geen compleet beeld."