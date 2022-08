Opnieuw puzzel waar honderden asielzoekers Ter Apel moeten overnachten

Bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel wachten honderden mensen af waar ze vanavond slapen. Een groep van zo'n 70 asielzoekers is per bus naar Vlissingen vertrokken, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Instanties en lokale autoriteiten zijn druk in overleg om voor de rest van de naar schatting 500 wachtende mensen noodopvang te regelen. Volgens het COA zit er beweging in deze gesprekken, maar wordt er pas in de loop van de avond meer duidelijkheid verwacht.

De Veiligheidsregio Groningen voorziet dat er weer mensen buiten moeten slapen vanwege een gebrek aan opvangplekken. Artsen Zonder grenzen meldt dat vandaag 44 mensen bij het azc een medische behandeling hebben gekregen. Een persoon is met hartproblemen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, schrijft persbureau ANP.

Gebrek aan hygiëne

Na een acuut alarm over het volledige gebrek aan hygiëne op het terrein werden gisteren zo'n 400 asielzoekers geëvacueerd. Ze hebben de nacht doorgebracht in tijdelijke opvangplekken in Utrecht, Stadskanaal, Zuidbroek, Almere en Groningen. Zo'n 200 van hen zijn vanochtend teruggekeerd, omdat de crisisnoodopvanglocaties in Stadskanaal en Zuidbroek alleen voor overnachting zijn.

"Ook zijn er weer mensen bij gekomen dus de puzzel is nog iets groter geworden", zegt een COA-woordvoerder. Gemiddeld melden zich op een weekenddag zo'n honderd nieuwe asielzoekers melden bij het aanmeldcentrum.

250 mensen sliepen op grasveld

Ondanks de noodkreet van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de gebrekkige hygiëne hebben ook afgelopen nacht mensen buiten het asielzoekerscentrum in Ter Apel geslapen. Een groep van zo'n 250 mensen heeft op eigen initiatief de nacht doorgebracht op het grasveld voor het aanmeldcentrum, meldt het COA.

Deze mensen waren bang dat hun asielaanvraag vertraging op zou lopen als ze het centrum in Ter Apel zouden verlaten om naar een noodopvanglocatie te gaan.