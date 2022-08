Ritwinst en leiderstrui voor Adam Yates in Ronde van Duitsland

Adam Yates heeft in de derde etappe in de Ronde van Duitsland de macht gegrepen. De 30-jarige Brit kwam solo over de meet in de 148 kilometer lange bergrit door Zuid-Duitsland en nam de leiderstrui over van Alberto Bettiol.

In de stromende regen ontbond Yates zijn duivels halverwege de slotklim van de dag: de Schauinsland (11 km à 6,5%). Alleen de Spanjaard Antonio Pedrero kon de Ineos-coureur volgen, maar toen Yates op zes kilometer van de finish nogmaals aanzette, moest ook de Movistar-renner lossen.

Pello Bilbao (tweede) en Mauri Vansevenant (derde) werden op respectievelijk 19 en 28 seconden gezet door Yates, die zijn eerste zege van het jaar boekte en deze zomer nog tiende werd in de Tour de France.

Nog één rit te gaan

De slotrit van de Ronde van Duitsland op zondag is een etappe over glooiend terrein. Yates verdedigt een voorsprong van dertig seconden op Bilbao en 48 tellen op Vansevenant.