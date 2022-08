Sparta pakt eerste overwinning van het seizoen tegen puntloos Go Ahead

Go Ahead Eagles en Sparta gingen in de Adelaarshorst op jacht naar hun eerste overwinning. Voor de Eagles duurt de ellende voort, Sparta pakte voor het eerst de drie punten. De Rotterdammers wonnen in Deventer met 1-0 door een goal van Tobias Lauritsen.

De start was voor Go Ahead. Bobby Adekanye was al na een minuut dicht bij de 1-0, maar Sparta-keeper Nick Olij kon hem net stuiten. Aan de overkant moest doelman Jeffrey de Lange zich strekken bij een afstandsschot van Isac Lidberg.

Primeur Lauritsen

Even later was De Lange kansloos bij een rebound van Lauritsen van dichtbij. De Noorse spits was in de achttiende minuut alert toen Go Ahead de bal niet uit het strafschopgebied kreeg en een poging van Joshua Kitolano van de lijn werd gehaald. Lauritsen maakte zijn eerste eredivisiegoal.