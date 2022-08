Vine boekt tweede dagsucces in Vuelta, Evenepoel nog altijd in het rood

Het peloton volgde op drieënhalve minuut, maar die marge liep onder impuls van QuickStep, de ploeg van klassementsleider Remco Evenepoel, snel terug. Bij de koplopers moest de een na de ander, onder wie ook Soler die de vijfde etappe op zijn naam had gebracht, lossen. Vine bleef als laatste over en ging op weg naar zijn tweede ritzege.

Ook Mads Pedersen (Trek) had zijn oog laten vallen op een nieuw tricot. De Deen won de enige tussensprint van de dag, ruim tien kilometer voor de voet van de slotklim, en reed zo Sam Bennett, winnaar van de tweede en derde etappe, uit de groene punten trui. Niet lang daarna liet de wereldkampioen van 2019 de kopgroep gaan.

Terwijl Soler zich had herpakt en naar de tweede plaats fietste, lieten de klassementsrenners zich ook gelden. De Belgische rodetruidrager Evenepoel leidde daarin de dans en kwam in het gezelschap van Enric Mas (Movistar) en Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op 1.20 van de etappewinnaar als vijfde over de meet.

De vier klassementsmannen van Ineos en de drie van Bora hadden op de slotklim niet terug gehad van de versnelling van Evenepoel en leverden tijd in. Zo ook dus Bora-coureur Wilco Kelderman, die als 37ste eindigde en drieënhalve minuut verloor op Evenepoel. Thymen Arensman (DSM) hield de schade beperkt tot een minuut en is nu op de elfde plaats de beste Nederlander.

Zondag volgt nog een pittige bergetappe, waarna meteen na de rustdag van maandag een tijdrit over 31 kilometer wacht.