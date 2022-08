Frimpong schiet Leverkusen uit crisis, Becker belangrijk voor Union Berlin

De Nederlandse verdediger Jeremie Frimpong heeft Bayer Leverkusen met twee goals geholpen aan de eerste punten van het seizoen. Na drie nederlagen op rij werd er met 3-0 gewonnen bij Mainz 05.

Leverkusen verloor in de Duitse beker verrassend van SV Elversberg (derde niveau) en ging vervolgens in de Bundesliga onderuit tegen achtereenvolgens Borussia Dortmund, FC Augsburg en Hoffenheim.

Energiek begin

In en tegen Mainz stond de druk er dan ook vol op. De thuisploeg begon energiek aan het duel, maar vergat te scoren. Leverkusen deed dat wel. Exequiel Palacios en Frimpong (2x) bepaalden de ruststand op 0-3.

In de tweede helft kwam de voorsprong van Leverkusen niet meer in gevaar. Bij Mainz viel Delano Burgzorg halverwege in. Naast Frimpong had ook Mitchel Bakker een basisplaats bij Leverkusen. Daley Sinkgraven bleef op de bank, Timothy Fosu-Mensah viel in de slotfase in.

Becker trefzeker voor Union

Bij Union Berlin was er wederom een belangrijke rol weggelegd voor Sheraldo Becker. De aanvaller maakte op bezoek bij Schalke 04 (1-6 winst) twee doelpunten. Tegen RB Leipzig en Hertha BSC was hij ook al trefzeker.