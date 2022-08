Bayern München stuit op uitblinker Sommer en verliest punten tegen Gladbach

🔟 | A perfect goalkeeping display!



Yann Sommer v Bayern München:



🧤 19 saves (!!)

📥 11 saved shots from inside the box

🚀 4 clearances

🥊 2 punches

✈️ 1 high claim

👌 74 touches

📈 10 SofaScore rating



Most saves in a single match in our ENTIRE database! 🔥🔥#FCBBMG pic.twitter.com/ajUHVGAtud