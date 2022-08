Drie Nederlandse commando's gewond bij schietpartij voor hotel in VS

Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn drie Nederlandse militairen gewond geraakt. De mannen van het Korps Commandotroepen werden voor het hotel waar ze verblijven door kogels geraakt. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De andere twee zijn bij kennis en aanspreekbaar, meldt defensie.

Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Het ministerie van Defensie laat weten dat de commando's op oefening waren in de staat Indiana en dat het incident gebeurde in de vrije tijd van de militairen.

Een lokale nieuwszender meldt dat de commando's alle drie in kritieke toestand zijn opgenomen. Volgens die bron was het drietal mogelijk betrokken bij een ruzie op straat voordat zij neergeschoten werden, maar defensie heeft hierover niets naar buiten gebracht.

Familie is geïnformeerd

De families van de slachtoffers zijn geïnformeerd. De lokale politie doet onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden.