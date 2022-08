Miljarden schade na 'roof' van honderden vliegtuigen door Rusland

Het wordt ook wel de grootste vliegtuigroof ooit genoemd: de inbeslagname van honderden geleasede vliegtuigen door Rusland. De schade voor Westerse vliegtuigleasemaatschappijen is enorm: ze zijn voor zo'n tien miljard dollar aan vliegtuigen kwijt.

"Het is pure diefstal", zegt emeritus hoogleraar luchtvaartrecht Pablo Mendes de Leon. "Maar minstens zo erg is dat dit ook gevolgen heeft voor de veiligheid van de passagiers."

Russische registratie

Luchtvaartmaatschappijen hebben meestal niet hun hele vloot in eigendom. Ze maken gebruik van leasevliegtuigen, die - net als bij leaseauto's - niet van de vliegtuigmaatschappij zijn, maar van een leasebedrijf. Ongeveer de helft van de vliegtuigen wereldwijd is geleased, vaak van bedrijven uit Ierland of Bermuda.

Een maand na het begin van de oorlog in Oekraïne moesten Westerse vliegtuigleasebedrijven vanwege sancties hun contracten met Russische luchtvaartmaatschappijen stopzetten. Maar zo'n 500 toestellen bleven in Rusland. Het land beschouwt ze nu als Russisch eigendom en heeft een deel van de vliegtuigen inmiddels een Russische registratie gegeven, zodat ermee gevlogen kan worden. Dat doen de toestellen op dit moment alleen nog binnen de eigen landsgrenzen.

Mendes de Leon noemt de inbeslagname "rechteloos " en de dubbele registratie "al helemaal rechteloos". "Het mag absoluut niet volgens internationaal recht", zegt hij.

"Door die registratiewijziging wordt het toestel onttrokken aan het toezicht van de eigenaar", zegt Joris Melkert, luchtvaartexpert van de TU Delft. "En weten we dus niet meer of het vliegtuig wel goed onderhouden is en of het veilig is."

Echt élk vliegtuigonderdeeltje moet geregistreerd zijn, legt Melkert uit: