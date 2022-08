Vanavond op tv: 20.000 huizen voor asielzoekers • Het effect van de sancties tegen Rusland

Gisteren maakte het kabinet bekend dat het om de asielcrisis aan te pakken onder meer woningen voor 20.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning gaat regelen. Peter Boelhouwer , hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, is in de studio om te praten over de haalbaarheid van dat plan.

Half jaar sancties tegen Rusland

Een halfjaar oorlog in Oekraïne betekent ook ongeveer een halfjaar sancties tegen Rusland. Hebben die het gewenste effect? We praten er over met sanctie-expert Heleen over de Linden.

Door één van die sancties moesten Westerse vliegtuigleasebedrijven hun contracten met Russische luchtvaartmaatschappijen stopzetten. Maar zo'n 500 van de geleasede toestellen bleven in Rusland. Het land beschouwt ze nu als eigendom en heeft een deel ervan inmiddels een Russische registratie gegeven, zodat ermee gevlogen kan worden.

Het wordt ook wel de grootste vliegtuigroof ooit genoemd, en de schade voor Westerse vliegtuigleasemaatschappijen is enorm.

Eerder deze week maakten we een reportage over een halfjaar oorlog in Oekraïne: